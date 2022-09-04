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    Artvin'de marketleri Gürcüler doldurdu

    Artvin’in Kemalpaşa ilçesi, Gürcistan vatandaşlarının alışveriş için uğrak yeri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 10:15
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    Artvin'de marketleri Gürcüler doldurdu

    Gürcistan’a sınır olan Artvin'in Kemalpaşa ilçesine gelen Gürcüler, marketlerde yoğunluk oluşturdu.

    Özellikle sıvı yağ, şeker, un gibi ürünlere rağbet gösteren Gürcüler, fiyatların kendi ülkelerine göre çok uygun olduğunu belirtti.

    Gürcü bir vatandaş, “Türkiye’yi çok seviyorum şarkıları da çok seviyorum milleti de çok seviyorum, onun için geliyorum. Yağ istiyorum alıyorum.” dedi.

    "Her şey ucuz burda"

    ANKA'ya konuşan Gürcü kadın ise, “Her şey ucuz burada. Tabii o yüzden alıyoruz. Karnımızı doyuruyoruz ya onları aldık. Problem mi var? Bu yağ Gürcistan’da 30,80 lari, burada 26 lari.” dedi.

    Gürcistan vatandaşlarından Artvin Kemalpaşa'ya alışveriş ilgisi VİDEO

    Artvin de marketleri Gürcüler doldurdu #1

    1 Gürcistan larisi 7 lira

    Taksici İsa Çelik de, “Ben Kemalpaşa’da oturuyorum taksiciyim beş yıldır Sarp’a taksicilik yapıyorum 10 lariye çalışıyorum. Adamların 10 larisi 60-70 lira burada. Adamların bir larisi 7 lira, bizim para onların parasının yanında sıfır liradır. İşte bizde sürünüp gidiyoruz. Ekonomi iyidir diyorlar nasıl iyidir bitmişiz yani.” dedi.

    Artvin de marketleri Gürcüler doldurdu #2

    Artvin de marketleri Gürcüler doldurdu #3

    Artvin de marketleri Gürcüler doldurdu #4


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