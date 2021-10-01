Artvin'de öğretmeni azarlayan Kaymakam Saygın, özür diledi

Kendisine 'Hoş geldiniz' diyen öğretmeni hadsizlikten suçlayan Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, çiçekle tekrar ziyarete giderek "sizden özür diliyorum ve helallik istiyorum" dedi.

Artvin'in Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde sınıftan kovduğu öğretmen Burak Kılıç'tan özür diledi.

Kaymakam Saygın, Kemalpaşa Anadolu Lisesi'ne yaptığı ziyarette elini uzatıp kendisine 'Hoş geldiniz' diyen genç öğretmeni 'Bu ne hadsizlik' diyerek azarlamasıyla gündeme gelmişti.

Gerginlik yaşanan ziyaret sonrası Saygın'a tepkiler büyürken, Artvin Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

PİŞMAN OLUP ÖZÜR DİLEDİ

Hatasını anlayan Kaymakam Saygın, öğretmen Burak Kılınç'tan helallik almak için ikinci kez ziyarete gitti.

ÖĞRETMEN NEZAKETLE KARŞILADI

Ziyareti olumlu karşılayan Kılıç, kaymakamı kabul etti ve olay tatlıya bağlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinde, kaymakamın bugün liseye giderek öğretmen Kılıç'a çiçek sunduğu ve özür dilediğine dair açıklama yer aldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

"29.09.2021 Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz okul ziyareti sırasında karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle yaşanan hadise beni derinden üzmüştür. Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında iki öğretmenin görevli olduğu sınıfınızda sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum. Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımı ile ilgilenmeniz sebebi ile sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim" dedi.

Öğretmenimizle bir araya gelerek üzüntülerini paylaşan ve sorunu tatlıya bağlayan Kaymakam Saygın "Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili süreçlerde her zaman ve her koşulda tüm öğretmenlerimizin destekçisiyiz" dedi.

KILIÇ: YAPICI TAVRINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmeni Burak Kılıç, "Kaymakam Saygın'a yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu ve kamuoyuna yansıtılan içeriğin olayın gerçekliği ile bağdaşmadığını belirterek "Kaymakamımıza yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı ve kaymakamımız ile helalleşti.