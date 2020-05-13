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    Artvin'de polisler, şehre inen ayıyı kovaladı

    Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünden geçen ayı, polisleri harekete geçirdi.
    • İHA
    • 13.05.2020 - 14:31
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    Artvin'de polisler, şehre inen ayıyı kovaladı

    Artvin'de şehre inen ayı görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

    Şehirde havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan ayılar, gece olunca şehir merkezlerini mesken tuttu.

    Şehre inan ayı görüntüsü bu kez Hopa ilçesinde kaydedildi.

    Bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aç kaldığı düşünülen ayı ilçe merkezine inerek yiyecek aradı.

    POLİSLER, AYININ PEŞİNDEN KOŞTU

    Etraftan gelen sesler üzerine korkan ayı kaçmaya başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden geçen ayıyı gören polisler, dışarı çıkıp ayının peşinden koştu.

    Bir süre ayıyı takip eden polisler, ayının gözden uzaklaşmasıyla takibi bıraktı.

    Artvin'de polisler şehre inen ayıyı kovaladı VİDEO

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