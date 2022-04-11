Artvin'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Artvin'in Arhavi ilçesinde şiddetli rüzgar, iki binanın çatı uçurdu, korku dolu anların yaşandığı olayda 6 araç hasar gördü.

Akşam saatlerinde Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar Aşağı Hacılar mahallesinde ve Musazade Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binaların çatılarını uçmasına neden oldu.

6 araç hasar gördü

Rüzgarın şiddetiyle yerinden uçan çatılar önce çevredeki bazı evlerin camlarına ve duvarlarına çarptı daha sonra park halinde bulunan 6 araca zarar verdi.

Yaralanan öğrencilerin durumu iyi

Rüzgar yaşandığı anda caddede bulunan 4 üniversite öğrencisi ise yaşadığı korku nedeniyle Arhavi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen üniversite öğrencileri tedavilerin ardından taburcu edildi.

İHA'nın haberine göre, şiddetli rüzgar anı ise bölgede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde rüzgarın şiddetiyle uçan çatıların tam ortasında kalan üniversite yaşadığı korku dolu anlar yer aldı.





































