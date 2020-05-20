Artvin'de sokakta dolaşan boz ayı görüntülendi

Bir haftadır gece saatlerinde sokaklara inen boz ayı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Artvin'in Şavşat ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan boz ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sokakta dolaşan ayıyı gören vatandaşlar, yiyecek bırakmaya başladı.

"MASKOTUMUZ OLDU"

İlçe sakini Özgüç Doğan, gündüzleri koronavirüsten geceleri ise ayıdan ötürü sokağa çıkamadıklarını belirterek, sevimli hayvanın kendilerinin maskotu olduğunu belirtti.

Doğan, "Bir ayımız eksikti, o da geldi. Geceleri ayıdan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Biraz korksak da çocuklarımız ve bizler için güzel bir heyecan oluyor. Yine de her gece gelmesini bekliyoruz. Davetsiz misafirimiz maskotumuz oldu." dedi.

Artvin'de sokaklarda dolaşan boz ayı görüntülendi ViDEO

"BİR HAFTADIR HER GECE GELİYOR"

Her gece şehir merkezinde ana caddeye gelen ayıyı gece saatlerce bekleyen Büşra Erdem ise "Büyükşehirlerdeki ablam ve akrabalarım sosyal paylaşım sitelerindeki bazı görüntüleri görmüş. Çok merak ediyorlar. Ben de şu an balkonda ayıyı bekliyorum. Geldiği an canlı yayın yapacağım. Bir haftadır her gece geliyor." dedi.