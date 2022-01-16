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    Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

    Kayak merkezinde elektrik kesilince duran telesiyejde mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 16.01.2022 - 01:48
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    Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

    Artvin kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Atabarı Kayak Merkezi’nde saat 14.00 sıralarında elektrik kesintisi yaşandı.

    1'İ ÇOCUK 6 KİŞİ MAHSUR KALDI

    Bu sırada telesiyej durunca, 1’i çocuk, 6 kişi havada mahsur kaldı. Bölgede hazır bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.

    KONTROLLÜ TAHLİYE EDİLDİLER

    Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, kontrollü şekilde tahliye edildiler.

    Artvin de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı #1

    Artvin de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı #2

    Artvin de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı #3

    Artvin de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı #4

    Artvin de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı #5


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