Artvin’de temizlik görevlisinin eğlenceli dansı
Belediye çalışanı temizlik işçisi, çalıştığı sırada müziğe kendini kaptırıp dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 02.07.2022 - 16:59
Görüntüler Artvin’den…
Borçka Belediyesi’nde temizlik personeli olarak çalışan Osman Bülbül, mesai arkadaşlarıyla çalıştığı sırada kendini müziğe kaptırdı, dans etmeye başladı.
Eğlenceli dakikalar
İşine kısa bir ara veren personel, eğlenceli dakikalar yaşadı.
Çöp arabasında Karadeniz müziğini duyunca yerinde duramayan işçi, kıvrak figürleriyle dikkat çekti.
Artvin’de temizlik personelin dansı gülümsetti VİDEO
Büyük beğeni topladı
Müziğin ritmine ayak uyduran Bülbül’ün dansı arkadaşı Necati Gazi tarafından görüntülendi.
İHA’nın haberine göre Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük beğeni kazandı.