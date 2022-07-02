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Artvin’de temizlik görevlisinin eğlenceli dansı

Artvin’de temizlik görevlisinin eğlenceli dansı

Belediye çalışanı temizlik işçisi, çalıştığı sırada müziğe kendini kaptırıp dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.