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    Artvin’de temizlik görevlisinin eğlenceli dansı

    Belediye çalışanı temizlik işçisi, çalıştığı sırada müziğe kendini kaptırıp dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 02.07.2022 - 16:59
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    Artvin’de temizlik görevlisinin eğlenceli dansı

    Görüntüler Artvin’den…

    Borçka Belediyesi’nde temizlik personeli olarak çalışan Osman Bülbül, mesai arkadaşlarıyla çalıştığı sırada kendini müziğe kaptırdı, dans etmeye başladı.

    Eğlenceli dakikalar

    İşine kısa bir ara veren personel, eğlenceli dakikalar yaşadı.

    Çöp arabasında Karadeniz müziğini duyunca yerinde duramayan işçi, kıvrak figürleriyle dikkat çekti.

    Artvin’de temizlik personelin dansı gülümsetti VİDEO

    Büyük beğeni topladı

    Müziğin ritmine ayak uyduran Bülbül’ün dansı arkadaşı Necati Gazi tarafından görüntülendi.

    İHA’nın haberine göre Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük beğeni kazandı.

    Artvin’de temizlik görevlisinin eğlenceli dansı #1

    Artvin’de temizlik görevlisinin eğlenceli dansı #2


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