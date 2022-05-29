Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
477.979
0.88%
BTXN Coin
12.57
-1.10%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Artvin’de Trabzonsporlu çift, nikah için şampiyonluğu bekledi

    6 yıl önce nişanlanan ve evlenmek için kendilerine Trabzonspor’un şampiyonluğunu şart koşan çift, dün akşam gerçekleştirilen kutlamalarda dünyaevine girdi.
    • 29.05.2022 - 12:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Artvin’de Trabzonsporlu çift, nikah için şampiyonluğu bekledi

    Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde Tansu (28) ile Ali Tatar (32), 2016'da aile arasındaki nişan töreniyle evliliğe ilk adımını atan çift, evlenmeleri için kendilerine Trabzonspor’un şampiyonluğunu şart koydu.

    Fanatik Trabzonspor taraftarı olan çiftin hayali, bu yıl gerçek oldu.

    Tansu ve Ali, Artvin Trabzonsporlular Derneği’nce dün kentte düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında dünyaevine girdi.

    Nikah masasına oturdular

    Binlerce taraftarın önünde sahneye çıkan genç çift, nikah masasına oturdu.

    Çift, daha sonra bordo-mavi formayı giyerek, taraftarlara slogan attırdı.

    “Nişanlım benim bordomdu, ben onun mavisi oldum”

    Tansu Tatar, eşiyle Trabzonspor taraftarı olduklarını belirterek, “2015 yılında tanışıp 6 ay sonra evlenmeye karar verdik. Birbirimizi çok seviyorduk. Yıllarca Trabzonspor’un zor günler yaşadığı dönemlerde, bizlerde zor günler geçirdik. Üzülünce üzüldük, sevinince beraber sevindik. Ama her defasında birbirimize söz verdik; ne zaman Trabzonspor şampiyon olursa, biz de o zaman evlenmeye karar verdik. Nişanlım benim bordomdu, ben onun mavisi oldum. Bu süreçte çok eleştiri aldık ama yılmadık. Bu iki aşkı birlikte daha güçlü yaşadık.” dedi.

    Artvin’de Trabzonsporlu çift, nikah için şampiyonluğu bekledi #1

    “Trabzonspor şampiyon olmasaydı, evlenmeyecektik”

    DHA'ya konuşan Ali Tatar ise “Şu an mutluluğum sonsuzdur. Her defasında bana ‘biz ne zaman evleneceğiz’ diye sorduğunda ben de kendisine 'Trabzonspor şampiyon olunca evleneceğiz' dedim. Şu an nikah masasına oturduğum canım eşim bu konuda benimle hem fikir oldu. İkimizde aynı köylüydük. Aşkımız Trabzonspor aşkıyla daha da perçinlenmişti. Defalarca Artvin’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Kayaköy'den beraber Trabzon’a maça gittik. Trabzonspor şampiyon olmasaydı sevdamız devam edecek ama biz de evlenmeyecektik.” diye konuştu.

    Artvin’de Trabzonsporlu çift, nikah için şampiyonluğu bekledi #2

    Artvin’de Trabzonsporlu çift, nikah için şampiyonluğu bekledi #3

    Artvin’de Trabzonsporlu çift, nikah için şampiyonluğu bekledi #4

    Artvin’de Trabzonsporlu çift, nikah için şampiyonluğu bekledi #5


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Sosyal medyada dezenformasyon yasası neler getirecek
    İç Haber

    Sosyal medyada dezenformasyon yasası neler getirecek

    Batman'da dehşet: Akrabalarını katletti, eşini yaraladı
    3. Sayfa

    Batman'da dehşet: Akrabalarını katletti, eşini yaraladı

    Görüş Bildir