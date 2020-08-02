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    Artvin'de uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

    Borçka ilçesinde çıktığı uçurumda mahsur kalan keçi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 02.08.2020 - 22:05
    • Güncelleme : 02.08.2020 - 22:05
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    Artvin'de uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

    Artvin’in Borçka ilçesi Klaskür Yaylası’nda uçurumda mahsur kalan keçiyi görenler jandarma ekiplerine haber verdi.

    Jandarma ekipleri ise keçinin kurtarılması için Rize Arama Kurtarma Derneği ile irtibata geçti.

    Artvin'de uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı #1

    BAĞLADIKLARI İPLE KURTARDILAR

    Rize’den Artvin’in Borçka ilçesine giden AKUT ekipleri yoğun bir çalışmanın ardından keçinin mahsur kaldığı uçuruma tırmanarak, bağladıkları ip vasıtasıyla mahsur kaldığı uçurumdan kurtararak sahibine teslim etti.

    Artvin'de uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı #2

    Artvin'de uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı #3

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