Artvin'de yamaçtan yuvarlanan ağaç kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Artvin'de Sakalar köyü Şavket mezrasında yapılan istisal çalışması sırasında kesilen ağaç yamaçtan kayarak yoldaki Orman Bölge Müdürlüğüne ait kamyonete çarptı.
Ağaç kamyonete çarptı, yaşamını yitirdi
Ağacın çarpmasıyla uçuruma yuvarlanan kamyonetin içinde bulunan Orman Muhafaza memuru Engin Başer (57) olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü Tamer Demirel ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 sağlık ekipler sevk edildi.
Yaralı tedavi altında
Yaralı Tamer Demirel 112 sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Demirel’in durumu iyi olduğu olduğu öğrenildi.