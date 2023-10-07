Artvin'de yaşlı adama ayı saldırdı! Komşuları kurtardı

DHA

Artvin'de yaşanılan olayda yaşlı adam ölümden döndü..

Saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Cevizli köyü, Dere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, merada otlakta bulunan hayvanlarını toplamak için evden çıkan Mustafa Bilen, köye inen ayının saldırısına uğradı.

Komşuları kurtardı

Bilen’in yardım çığlıklarını duyan komşuları taş ve sopalarla ayıya saldırsa da sonuç alamadı. Bilen’i bir türlü bırakmayan ayı, tüfekle vurularak öldürüldü.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içerisinde kalan Bilen ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

"İlçemizde bu tür vakalar sık sık oluyor, ayı popülasyonu artmış"

Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Bilen’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oğlu Ömer Bilen, şunları söyledi:

İlçemizde bu tür vakalar sık sık oluyor. Artık evimizin önüne kadar, bahçemize kadar geliyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu durumdan köylerimizde yaşayan herkes mağdur ve şikayetçi.



Ayı popülasyonu oldukça artmış. Artık bağımızı bahçemizi hayvanlarımız değil bizlerin canı bile tehlikede. Buraları ayılara mı bırakalım. Komşular yetişmeseydi babam şu an hayatta olmayabilirdi. Komşularımızdan Allah razı olsun.