Çıktığı avda yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, kullanıcıların tepkisini topladı.

Görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde, avlanmaya çıkan Tanju Ç.’nin, yavru bir ayıyı vurduğu, ardından can çekişen hayvanın üzerine köpekleri saldığı görüldü.

HAYVANIN BAŞINI TUTARAK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Bir yandan köpeklerden kurtulmaya çalışan yavru ayı, bir yandan da hayatta kalmak için çabalıyor ancak başaramıyor.

Artvin’de yavru ayıyı vurup, köpekleri saldı ViDEO

Elinde tüfekle bekleyen Tanju Ç., daha sonra hayvanın başını tutarak fotoğraf çektiriyor. Tanju Ç.'nin cezalandırılmasını isteyen HAYTAP üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen jandarma ekipleri, Tanju Ç.'yi gözaltına aldı. Tanju Ç. hakkında, hayvana işkence ve eziyet suçundan soruşturma başlatıldı.

Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada “Arhavi ilçesinde tüfekle vurduğu ayı yavrusunu köpeklere saldırtan şahıs, kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır.” denildi.