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    Artvin’de yılanların dansı görüntülendi

    Birbirlerine sarılmış 2 yılanın çiftleşme dansı, bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi.
    • İHA
    • 06.06.2020 - 12:34
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    Artvin’de yılanların dansı görüntülendi

    Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Sebzeli köyünde dolaşan Bircan Uzun, yürüdüğü esnada birbirlerine sarılmış halde olan iki yılanı fark etti.

    Yakın mesafeden o anları cep telefonu ile kayda alan Uzun, iki yılanın çiftleşmesine tanık oldu.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Uzun, hep belgesellerde izledikleri görüntüleri bu sefer kendinin kaydettiğini belirtti. Görüntülerde, çiftleşme dansı yapan yılanların, daha sonra birbirlerinden ayrılarak arka arkaya ormanlık alana gittikleri görüldü.

    Artvin’de yılanların dansı görüntülendi

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