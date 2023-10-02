Artvinli çift, evlerinde korudukları 1783 tarihli kitabeyi müzeye verdi Nilgün ve Nazım Özdemir çifti, uzun yıllar himaye ettikleri 1783 tarihli kitabeyi, Artvin Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

AA & Ensonhaber

Artvin'de 2021'de Müze Müdürlüğü kurulduğunu öğrenen Nazım Özdemir, babasından kalan, üzerinde eski Türkçe yazılar bulunan mermeri yetkililere verdi.

Özdemir ve eşinin yıllarca evlerinde koruduğu mermerin, Osmanlı padişahlarından 3. Ahmed'in kızı Esma Sultan'ın kahyası Çelebi Efendi tarafından 1783'te Orta Mahalle Camisi yakınında yaptırılan çeşmeye ait kitabe olduğu belirlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, gazetecilere, Artvin için çok önemli bir tarihi eseri Müze Müdürlüğüne kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bölgede yüzey araştırmaları yapan arkeolog ve tarihçilerin uzun süredir izini sürdüğü kitabenin, önceki günlerde bir aile tarafından kendilerine teslim edildiğini belirten Aytekin, şöyle devam etti:

Ailemiz, Müze Müdürlüğünün kurulduğunu duyunca yıllardır çok sağlam şekilde muhafaza ettikleri bu kitabeyi bize teslim ettiler. Uzmanlarımızın yaptıkları araştırma neticesinde de kitabenin gerçekten Çelebi Efendi Çeşmesi'ne ait olduğunu gördük. Bunlar bizim için önemli eserler, tarihimize ışık tutan eserler. Ailemize, kitabeyi bugüne kadar çok ciddi şekilde muhafaza ettikleri ve sonrasında da bize teslim ettikleri için teşekkür ediyorum.

Çeşme, yol yapımı sırasında toprak altında kaldı

Aytekin, söz konusu kitabenin ait olduğu çeşmenin, bölgede geçmiş yıllarda gerçekleştirilen yol yapımı sırasında toprak altında kaldığını düşündüklerini, gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatacaklarını kaydetti.

Nilgün Özdemir ise eşinin babasından kalma evlerinde eski bir kitabe olduğunu belirterek,

Üstünde eski yazılar olduğu için evimizin güzel bir köşesinde muhafaza ettik. Artvin'de Müze Müdürlüğü kurulduğunu duyunca da kitabeyi götürüp teslim ettik. Yetkilileri, bize Çelebi Efendi'nin 1783 yılında yaptırdığı çeşme kitabesi olduğunu, uzun süredir arandığını söylediler.

diye konuştu.