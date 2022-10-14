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Artvinli öğrenciler, TBMM'de horon oynadı

Artvinli öğrenciler, TBMM'de horon oynadı

TBMM'yi ziyaret eden Artvinli üniversite öğrencileri, AK Partili Ertunç Erkan Balta ve CHP'li Uğur Bayraktutan ile birlikte Meclis bahçesinde horon tepti.