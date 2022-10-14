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    Artvinli öğrenciler, TBMM'de horon oynadı

    TBMM'yi ziyaret eden Artvinli üniversite öğrencileri, AK Partili Ertunç Erkan Balta ve CHP'li Uğur Bayraktutan ile birlikte Meclis bahçesinde horon tepti.
    • 14.10.2022 - 18:24
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 18:26
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    Artvinli öğrenciler, TBMM'de horon oynadı

    Ankara'da öğrenim gören Artvinli 25 üniversite öğrencisi, AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta'nın daveti üzerine TBMM'yi ziyaret etti.

    Görüşmenin ardından Balta, ziyaretçilerini araçlarına kadar uğurladı. Öğrencilerin geldiği araçtaki akordiyonun fark edilmesi üzerine, Balta ve öğrenciler Artvin yöresine ait horonu oynadı.

    Horona CHP'nin Artvin vekili de katıldı

    Horona CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da katıldı. Artvin horonu, Meclis personelinin ilgisini çekerken pek çok kişi grubu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    DHA'nın haberine göre, AK Parti'li Balta, daha sonra misafirlerini TBMM'den uğurladı.

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