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    Arvin'deki yangında 35 ev kül oldu

    Yusufeli ilçesinde bir köyde çıkan yangın kontrol altına alınırken, köydeki 35 hane yanarak kullanılamaz hale geldi.
    • AA
    • 07.07.2020 - 19:57
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    Arvin'deki yangında 35 ev kül oldu #1

    Artvin'in Yusufeli ilçesin bağlı Dokumacılar köyü Kaynarca (Sahlep) mezrasında, henüz belirlenemeyen nedenle sabah saatlerinde sıralarında yangın çıkmış, ve alevler kısa sürede tüm köye yayılmıştı.

    İhbar üzerine olay yerine Yusufeli ve Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri, Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ile Artvin AFAD Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

    Arvin'deki yangında 35 ev kül oldu #2

    4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, 35 EV KÜL OLDU

    Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    Ölen ve yaralananın olmadığı yangında ilk belirlemelere göre 35 ev kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

    Hasar tespit çalışmalarının başladığı bölgede Türk Kızılay Artvin Şubesi ekiplerince vatandaşlara yiyecek ve su dağıtıldı.

    Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yangın sonrası bölgeye gelerek devam eden çalışmaları inceledi.

    Vatandaşlarla da görüşen Özdemir, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

    Arvin'deki yangında 35 ev kül oldu #3

    "EVLERİN TAMAMI KULLANILAMAZ HALDE"

    Vali Yılmaz Doruk da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Özdemir ve diğer yetkililerden bilgi alan Doruk, yangından etkilenen mahalle sakinleriyle konuşarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

    Doruk, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok büyük bir faciayı atlattıklarını belirterek, "Dokumacılar köyünün Sahlep mezrası burası. Burada 35 civarında hane yaşıyordu. Büyük bir yangın yaşadık. Mahallede cami dışında 35 haneden hiç kalan bina yok. Ahşap binalar olduğu için yangın rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde büyümüş. Yangın buradaki evlerinin tamamını kullanılmaz hale getirdi." dedi.

    Arvin'deki yangında 35 ev kül oldu #4

    İlk bilgilerin, yangının kullanılmayan bir binadan elektrik kontağından çıktığı yönünde olduğunu anlatan Doruk, "Tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sonrası netleştireceğiz" diye konuştu.

    Yangından zarar gören vatandaşların barınma ve yiyecek ihtiyaçları için AFAD ve Kızılay ekiplerince çalışma başlatıldığını kaydeden Doruk, "Öncelikle vatandaşlarımızın taleplerini dinleyeceğiz. Burası mezra olduğu için çoğu vatandaşımızın köyde yerleri var. Vatandaşlarımızın bir kısmı köye gitmeyi düşünüyor. Burada kalmak isteyen vatandaşlarımız için de çalışmalarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Arvin'deki yangında 35 ev kül oldu #5

    Arvin'deki yangında 35 ev kül oldu #6

    Arvin'deki yangında 35 ev kül oldu #7

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