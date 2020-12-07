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    Aşı bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı

    İçişleri Bakanlığı'nın eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'dan, "oltalama" yoluyla aşı dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.
    • AA
    • 07.12.2020 - 13:03
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 13:10
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    Aşı bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı

    İçişleri Bakanlığı'nın internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

    "İTİBAR ETMEYİNİZ"

    "Telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajlarına veya sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır."

    Aşı bahanesiyle dolandırıcılık uyarısı #1

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