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    Assos’taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı

    Assos Ören Yeri'nin de yer aldığı Behram köyü girişindeki tahrip edilen Aristoteles heykelinin yerine yenisi yaptırıldı. 2,5 metre boyundaki yeni heykel kaidesine yerleştirildi.
    • 27.04.2022 - 13:09
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    Assos’taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı

    Yaşamının, M.Ö. 347- 344 yıllarını Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos'ta geçiren ve burada bir okul kuran Antik Yunan felsefesinin önemli isimlerinden Aristoteles'in heykeli, 2009 yılında Behram köyü girişine yerleştirildi.

    Yıllar içinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilip tahrip edilen heykel, 2017 yılında onarımdan geçirildi.

    Yenisi yapıldı

    Ancak tahribata uğrayan heykelin yerine Behram Köyü Muhtarlığı tarafından heykeltıraş Eray Okkan’a 2,5 metre boyunda yeni bir Aristoteles heykeli yaptırıldı ve kaidesine yerleştirildi.

    Assos’taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı #1

    “Köyümüz önemli simgelerin bir tanesi”

    DHA’ya konuşan Behram Köyü Muhtarı Numan Türkay, “Aristoteles heykeli bizim köyümüz hatta bölgemiz için önemli simgelerin bir tanesidir. Heykelimiz zaman içerisinde yıprandığı için yenisiyle değiştirdik, daha büyük ve görsele hitap ediyor. Gelen misafirlerimiz burada hatıra fotoğrafı çekiliyor. Yerine yerleştirdik. Köyümüz için de misafirlerimiz için de hayırlı olsun diyoruz.” dedi.

    Assos’taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı #2

    Eskisi de onarımdan geçirilecek

    Türkay, eski heykeli ise onarımdan geçirterek köyün farklı bir noktasına koymayı planladıklarını söyledi.

    Assos’taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı #3

    Assos’taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı #4


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