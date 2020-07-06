Atak kokpitinden gerçek operasyon görüntüleri

Jandarma tarafından paylaşılan görüntüde, helikopter içinden operasyon anlarına yer verildi.

Atak helikopterleri, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir rol oynuyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, geçtiğimiz haziran ayı içinde Bitlis-Çeltikli bölgesinde icra edilen, isim ve tarih bilgileri gizli tutulan bir operasyona ait görüntüleri paylaştı.

TUSAŞ tarafından üretilen T-129 Atak tipi taarruz helikopterinin kokpitinden 360 derece sanal gerçeklik teknolojisiyle çekilen video klip, sosyal medyada yoğun bir ilgiyle karşılandı.

ATAK HELİKOPTERİYLE OPERASYON DENEYİMİ

Görüntülerde, “J-1071 Alparslan” ve “J-1453 Fatih” kuyruk numaralı iki T-129 Atak helikopterlerinden oluşan Atak Avcı Kolunun, bölgede operasyon icra etmekte olan Jandarma Komando Birliklerinin teröristleri kıstırıldıkları noktaları ateş altına aldıkları görüldü.

Atak helikopterinin kokpitinden operasyon görüntüleri VİDEO

"SİZ İSTEDİNİZ, BİZ YAPTIK"

Helikopterin uçuşu ve telsiz konuşmalarının yer aldığı görüntüleri izleyenler, 360 derecelik çekim tekniğinin kullanılması nedeniyle uçuşu kokpit içindeki her açıdan görme imkanı buldu.

Jandarma'nın Twitter sayfasından yapılan paylaşımda "Siz istediniz, biz yaptık. Terörle mücadelede görevli ATAK helikopterlerimiz ile gerçek bir operasyona katılmak ister misiniz?" ifadelerine yer verildi.