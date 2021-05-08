Ataşehir'deki sebze meyve halinde yapılan denetimlerde maske takmayan ve izin belgesi olmayanlara ceza kesildi.

Uzun bir süredir kapalı olan semt pazarları bugün yeniden açıldı.

Semt pazarları için pazarcı esnafının alışveriş yaptığı Ataşehir sebze ve meyve halinde yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri halde denetim yaptı.

Çevik kuvvet destekli yapılan denetimde çalışanların izin belgeleri kontrol edildi ve maske kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı.

Denetimler sırasında halde çalışan küçük yaşta çocuklar da tespit edildi. 15 yaşın altındaki 6 çocuk ailelerine teslim edildi.

53 KİŞİYE MASKE CEZASI

Yapılan kontrollerde 53 kişiye maske takmamaktan kişi başı 900 liradan toplam 47 bin 700 lira ceza kesildi. Gerekli çalışma izni bulunmayan 7 kişiye, kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 24 bin 220 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca halde kamyonet kullanan bir kişinin ehliyetinin olmadığının tespit edilmesi üzerine araçtan indirildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan işlem yapılarak; 2 bin 698 lira, araç sahibine de 2 bin 698 lira para cezası kesildi.

Ataşehir halinde kurallara uymayanlara para cezası ViDEO





































