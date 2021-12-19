Euro
18.5312
4.06%
Dolar
16.5125
5.31%
Altın
953.28
5.08%
Borsa
2.084
-8.52%
Bitcoin
792.264
1.70%
BTXN Coin
42.21
7.87%
6ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 6 C

    Ataşehir'de freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde freni boşalan İETT otobüsü kontrolden çıkarak önce park halindeki bir otomobile, ardından Maliye Bakanlığı'na ait binanın duvarına çarptı.
    • DHA
    • 19.12.2021 - 17:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ataşehir'de freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi

    Saat 16.00 sıralarında Ataşehir ilçesindeki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen kazada, içinde bir yolcunun bulunduğu İETT otobüsünün sürücüsü İlyas Yavuz, peronlara girmek için yavaşlamak istedi.

    FRENİ BOŞALAN İETT OTOBÜSÜ, DURAMADI

    Fakat freni boşalan otobüs durmadı ve kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metre boyunca ilerledi. Caddeye giren İETT otobüsü önce park halindeki bir otomobile çarptı daha sonra Maliye Bakanlığı'na ait binanın bahçesinden içeri girdi.

    Otobüs bina duvarına çarparak durabilirken şans eseri olayda yaralı ve can kaybı olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zarar gören park halindeki otomobilin sürücüsü haberi alır almaz olay yerine geldi.

    Ataşehir de freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi #1

    "OLURSA BANA BİR ŞEY OLSUN DEDİM, DUVARA GİRDİK"

    İETT otobüsü sürücüsü İlyas Yavuz, "Arabanın freni boşaldı. Bir yolcu vardı. Bizde de yok, kimsede bir şey yok. Karşı rampanın oradan geliyordum. Peronlarımız da orası zaten. Perona girmek için yavaşlayayım dedim. Frene dokundum fren yok. İmdatı çekeyim dedim dokundum, imdat da yok. Kendiliğinden hızlandı. Allah'tan yukarıdan araba falana gelmiyordu. Baktım araba durmayacak emniyete girmemek için solda duvarı gördüm. Kendimi de riske attım. Olursa bana bir şey olsun dedim, duvara girdik" dedi.

    Ataşehir de freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi #2

    Ataşehir de freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi #3

    Ataşehir de freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi #4

    Ataşehir de freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir