Ataşehir'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın

Ataşehir'de inşaat şantiyesinin içinde bulunan konteyner evlerde yangın meydana geldi. Yangın yoğun uğraşlar sonrası kontrol altına alınırken 3 kişi yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Ataşehir'de saat 02:00 sıralarında Ataşehir Finanskent Mahallesi içinde bulunan inşaat şantiyesindeki konteyner evlerde, henüz sebebi belirlenemeyen şekilde yangın meydana geldi.

Konteyner evler alevlere teslim oldu

Çıkan yangında yan yana bulunan iki konteyner evi alevler sardı. Olay yerinde bulunan işçilerin ihbarının sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.





2 saatin ardından yangın kontrol altında

İHA'nın haberine göre, şantiye içinde bulunan çok sayıda işçi panik halinde kendilerini dışarı atarken olayda 3 kişi yoğun dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.



