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    Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın

    İstanbul Ataşehir'de işçilerin bulunduğu konteyner alev alırken, yangın çıkan konteynerda mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 06:40
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    Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın

    İstanbul Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesinde, ,iİnşaat malzemelerinin satıldığı ve içinde bir de işçinin kaldığı konteynerda ocaktan sıçrayan alev nedeniyle yangın çıktı. Mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Fıstık ve Fındık’ı da itfaiye ekipleri kurtardı.

    KEDİYE OKSİJENLE MÜDAHALE

    Olay anında konteynerda Fıstık ve Fındık adında iki kedi de vardı. Fındık yangından yara almadan kurtulurken, Fıstık dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri Fıstık’a oksijenle müdahale etti ve sevimli kedi normale döndü. Yangında can kaybı yaşanmadı.

    Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın #1

    YANIGNIN NEDENİ OCAKTAN SIÇRAYAN ATEŞ

    Yangının çıktığı iş yeri sahibi Oğuzhan Örnek, "Konteynerde yüksek ihtimal ocaktan sıçrayan ateşten dolayı yangın çıktı. Komşular zamanında müdahale etmişler sağ olsunlar. Yangın çıktığında mutfak kısmında olan bir işçimiz vardı. Oda burada çok şükür bir şey yok. Konteynerde baktığımız Fındık ve Fıstık isimli 2 kedimizde vardı. Fındık yangından kurtulurken Fıstık dumandan etkinlendi. İtfaiye ekipleri kurtararak oksijen verdiler. Ölen yada yaralanan olmadı çok şükür" diye konuştu.

    Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın #2

    Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın #3

    Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın #4

    Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde yangın #5

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