Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde kısıtlamaya uymayarak nargile keyifli okey oynanan mekana polis baskın yaptı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği mekana baskın için harekete geçti.

Açık olan kafenin önüne gelen ekipler içeriden kimsenin kaçmaması için etrafı sardı.

Daha sonrasında kapının açılmasıyla birlikte polis ekipleri nargile keyifli okey oynanan mekana baskın yaptı.

63 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Baskın sonucu karşısında polis ekiplerini gören kişiler şok geçirdi. Polis ekipleri mekanda kısıtlamaya uymayan 63 kişiye rastladı.



Polisin geldiğini fark eden bazı kişiler kafeden kaçmaya çalıştı.

Ataşehir’de nargile keyifli okey masasına polis baskını ViDEO

200 BİN 340 TL CEZA KESİLDİ

Kafede bulunanların kimliklerini tek tek toplayan polis ekipleri 63 kişiye kısıtlama ve koronavirüs tedbirlerine uymamaktan kişi başı 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 200 bin 340 TL ceza kesildi.

Ceza kesilmesi anında ise kişilerin gülerek nargile içmeleri ise pes dedirtti. Kısıtlama saatinde kapalı olması geren kafeye de ayrıca ceza uygulanacağı öğrenildi.