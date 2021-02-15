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    Ataşehir’de otelde eğlenenlere baskın

    Ataşehir'de polisin baskınına aldırmadan dans edip eğlenen çiftler kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 15.02.2021 - 14:08
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    Ataşehir’de otelde eğlenenlere baskın

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'in İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir otelde müzik ve yemek eşliğinde Sevgililer Günü eğlencesi yapıldığı ihbarını aldı.

    38 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

    Harekete geçen ekipler, otele ait restoran kısmında eğlenen 38 kişinin sosyal mesafe kurallarının ihlal ettiği tespit etti.

    1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na istinaden 38 kişiye 131 bin 822 lira para cezası kesildi. İş yeri hakkında da tutanak tanzim edildi.

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