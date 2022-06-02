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    Ataşehir'de restoranın kurşunlandığı anlar kameraya yansıdı

    İstanbul Ataşehir'de dün bir restoranda yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • 02.06.2022 - 18:42
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 18:45
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    Ataşehir'de restoranın kurşunlandığı anlar kameraya yansıdı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir restoranda yaşanan ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili  Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

    3 şüpheli gözaltına alındı

    Açıklamada, olaya karıştıkları tespit edilen E.Ş, E.Ş, ve H.Ş. isimli şüphelilerin, bugün saat 10.00 sıralarında Yenisahra Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilerin Barbaros Mahallesindeki ikametlerinde yapılan aramalarda ise olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişeğin ele geçirildiği belirtildi.

    Saldırıda 1 kişi yaralandı

    Olayın hakaret nedeniyle işyeri çalışanı ve şüpheli kişiler arasında aynı gün meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, o sırada lokantada bulunan ve olayla bağlantısı bulunmayan 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

    DHA'nın haberine göre, yaralı kişi hastanede tedavi altına alınırken, yakalanan şüpheliler, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi, “Kasten Yaralama", “Mala Zarar Verme" ve "Tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

    Saldırı anı kamerada

    Öte yandan işyerinin kurşunlanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bekleyen bir grubun içindeki 2 kişinin ellerindeki silahla işyerine ateş ettiği görülüyor.

    Ataşehir'de restoranın kurşunlandığı anlar VİDEO

    Ataşehir de restoranın kurşunlandığı anlar kameraya yansıdı #1

    Ataşehir de restoranın kurşunlandığı anlar kameraya yansıdı #2

    Ataşehir de restoranın kurşunlandığı anlar kameraya yansıdı #3

    Ataşehir de restoranın kurşunlandığı anlar kameraya yansıdı #4


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