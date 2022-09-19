 Ataşehir'de sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

İstanbul Ataşehir'de 2 kişi arasında çıkan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yeniçamlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

2 kişi yaralandı

Taraflardan 1'i ile olayla ilgisi olmayıp merdivende oturan 1 mahalle sakini yaralandı.

Yaralanan mahalle sakini o halde kaçarak yakındaki bir dükkana sığındı. Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay anı kameraya yansıdı

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, ilk önce hareketlilik olduğu, ardından merdivende oturan kişinin yaralandığı görünüyor. Korkuyla yerinden fırlayan yaralı mahalle sakini topallayarak yakındaki bir iş yerine sığınıyor. Ayrıca olay sonrası yaşanan hareketlilik de cep telefonu kameralarına yansıdı.













