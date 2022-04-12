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    Ataşehir'de tamirdeki araçların parçalarını çalan kişiler, yakalandı

    İstanbul Ataşehir'de tamir için bekletilen araçların parçalarını çalmak için sökmeye çalıştıkları ileri sürülen 3 kişiden 2'si, esnaf tarafından yakalanarak darbedildikten sonra polise teslim edildi.
    • 12.04.2022 - 22:21
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    Ataşehir'de tamirdeki araçların parçalarını çalan kişiler, yakalandı

    Saat 11.00 sıralarında Bostancı Sanayii Sitesi Huzur Hoca Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan önünde tamir için bekleyen araçların parçalarının 3 kişi tarafından söküldüğü görüldü.

    Esnaf yakaladı

    İşletme sahipleri 3 şüpheliden 2'sini yakaladı. Esnaf, meydan dayağı attığı 2 şüpheliyi haber verilmesi üzerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Şüphelilerin yakalanarak darbedildikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    "Polis arkadaşlar gelene kadar şüpheliler misafirimiz oldu"

    Şüphelileri yakalayan Hacı Er, DHA'ya yaptığı açıklamasında "Karşı otoparka araçları koyuyoruz. Burada çalışırken şüphelilerin arabalara girdiğini gördük. Suçüstü yakaladım. Hırsızlık malzemeleri de vardı üzerlerinde. Direksiyon airbaglerini çalıyorlar. Gereğini yaparak polislere teslim ettik. Bu adamlar burada hırsızlık yaptıkları ürünleri başka yerlerde satıyorlar. Biz bu kişilerden şikâyetçiyiz. Çok fazla zararımız var. Ben usta olmama rağmen bir aracı bu kadar hızlı sürede parçalayamıyorum o da ayrı bir olay" dedi.

    "Gündüz vakti kapıyı sökmüşler, airbag çalmışlar"

    Kardeşi Oğuzhan Er de, "Bizim kullanamadığımız malzemeler var üzerlerinde. İşi biliyorlar. Parçayı çizmeden çıkarıp, buradaki esnafa dağıtıyorlar. Gündüz vakti kapıyı sökmüşler, airbag çalmışlar. Şikayetçiyiz hepsinden. Ellerim ne hale geldi, bunları yakalayacağız diye. Polis arkadaşlar gelene kadar misafirimiz oldu. Bu misafirliğin üzerine yine hırsızlık yaparlarsa takdir onların" diye konuştu.

    Ataşehir de tamirdeki araçların parçalarını çalan kişiler, yakalandı #1

    Ataşehir de tamirdeki araçların parçalarını çalan kişiler, yakalandı #2

    Ataşehir de tamirdeki araçların parçalarını çalan kişiler, yakalandı #3

    Ataşehir de tamirdeki araçların parçalarını çalan kişiler, yakalandı #4

    Ataşehir de tamirdeki araçların parçalarını çalan kişiler, yakalandı #5

    Ataşehir de tamirdeki araçların parçalarını çalan kişiler, yakalandı #6

    Ataşehir de tamirdeki araçların parçalarını çalan kişiler, yakalandı #7

    Ataşehir de tamirdeki araçların parçalarını çalan kişiler, yakalandı #8

    Ataşehir de tamirdeki araçların parçalarını çalan kişiler, yakalandı #9


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