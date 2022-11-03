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    Ataşehir’de yaşlı hastayla dalga geçilmişti: Özel hastane tekrar faaliyette

    Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede yatan yaşlı bir vatandaşın, personeller tarafından alay edilerek çekilen görüntülerinin ardından faaliyetleri durdurulan hastane tekrar faaliyete geçti.
    • 03.11.2022 - 00:41
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    Ataşehir’de yaşlı hastayla dalga geçilmişti: Özel hastane tekrar faaliyette

    İstanbul Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede yatan yaşlı bir vatandaşın, personeller tarafından alay edilerek çekilen görüntüleri 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı.

    Yaşlı hastayla dalga geçtiler

    Hastane personelinin bir hastanın yüzüne para atarak ve hakaret etmesi, bir diğer personelin de hastaya küfür ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırıp tepkiye yol açmıştı.

    Ataşehir’de yaşlı hastayla dalga geçilmişti: Özel hastane tekrar faaliyette #1

    Faaliyeti durdurulan hastane 27 gün sonra tekrar hasta kabulüne başladı

    İHA'nın haberine göre, görüntülerin yayılmasından sonra Sağlık Bakanlığı çekilen video ve personel hakkında inceleme başlatmış, başlatılan inceleme sonrası hastanenin bütün faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı. Faaliyetleri durdurulan özel hastane 27 gün sonra tekrar hasta kabulüne başladı.

    Ataşehir’de yaşlı hastayla dalga geçilmişti: Özel hastane tekrar faaliyette #2


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