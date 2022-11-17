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    Atatürk Barajı'nda sular çekilince tarih gün yüzüne çıktı

    Atatürk Barajı’nda sular çekilince, Roma dönemine ait yerleşim alanı ortaya çıktı. Bölgede inceleme yapan ekipler; mezar yapısı, çeşitli kırık kaplar ile tarihi balta ve kesici aletlere rastladı.
    • 17.11.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:13
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    Atatürk Barajı'nda sular çekilince tarih gün yüzüne çıktı

    Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Atatürk Barajı’nda sular çekilince, Roma dönemine ait yerleşim alanı ortaya çıktı.

    Barajda avlanan balıkçılar, farklı yapı ile karşılaşınca durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

    AA’nın haberine göre; ekipler bölgede yaptıkları incelemede, mezar yapısı, çeşitli kırık kaplar ile tarihi balta ve kesici aletlere rastladı.

    “Roma dönemine ait mezarlar tespit ettik”

    Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, balıkçıların ihbarı üzerine alanda inceleme yaptıklarını, su seviyesinin düşmesiyle Nekropol ve yerleşim alanının ortaya çıktığını belirtti.

    Alkan, "Bu alanda özellikle Roma dönemine ait mezarlar ve ayrıca Neolitik döneme ait kesici aletler, el baltası ve benzeri objeler tespit ettik." dedi.

    Atatürk Barajı nda sular çekilince tarih gün yüzüne çıktı #1

    Atatürk Barajı nda sular çekilince tarih gün yüzüne çıktı #2

    Atatürk Barajı nda sular çekilince tarih gün yüzüne çıktı #3

    Atatürk Barajı nda sular çekilince tarih gün yüzüne çıktı #4

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