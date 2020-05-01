Atatürk Üniversitesi'nin aşı çalışmasına bir milyon lira destek

Rektör Ömer Çomaklı, destekleme kararının, koronavirüs ile mücadele için çalışan üniversite personelini motive ettiğini söyledi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü Aşı Geliştirme Projesi'ne, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca bir milyon lira destek sağlandı.

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadeleye yönelik olarak kurulan Atatürk Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü, çalışmalarına hızla devam ediyor.

Koordinatörlük tarafından nisan ayında sunulan Aşı Geliştirme Projesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından kabul edildi ve bir milyon lira destek almaya hak kazandı.

DESTEKLENEN 5 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ

Rektör Ömer Çomaklı, bu alanda Türkiye'de desteklenen 5 üniversiteden biri olmanın gurur verdiğini belirtti.

"ÇALIŞMALARA GÜÇ KATTI"

Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü'nün hazırladığı projenin bir milyon lira bütçeyle desteklenmesi kararının, koronavirüs ile mücadele için çalışan üniversite personelini ayrıca motive ettiğini ve üniversitenin gerçekleştirdiği çalışmalara güç kattığını kaydeden Çomaklı, şu şekilde konuştu:

"ÖNEMLİ MESAFE ALDIK"

"Koordinatörlüğümüzün görevi başta adı geçen virüs enfeksiyonuna karşı olmak üzere parazit, mantar, bakteri ve virüs mikroplarının tümüne karşı aşı üretmek ve antijenlerini hazırlamaktır. Bundan böyle oluşacak salgınlara karşı aşı ve antijenlerin hazır olması amacıyla kurulan koordinatörlüğümüz bu konuda önemli mesafe almış durumda."