Tütün İskelesi'nde deniz ve kara askerleri, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı.

Samsun’da 19 Mayıs kutlamaları, sabah 09.00'da Atatürk Anıtı'nda başladı.

Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Vali Zülkif Dağlı, anı defterini imzaladı.

Anıttaki törenin ardından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

DENİZ VE KARA ASKERLERİ CANLANDIRDI

Deniz ve kara askerleri, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı.

Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Bandırma Vapuru'na götürüldü.

Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı VİDEO





“KUTLU BİR MÜCADELE BAŞLATARAK…”

Vali Dağlı, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile büyük Türk milletinin şaha kalkışının 102'nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağına inanan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'dan kutlu bir mücadele başlatarak bütün ülkeye yayılmasını sağlamıştır." dedi.

Törende ayrıca trambolin sporcuları da gösteri yaptı.