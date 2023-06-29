Atatürk’ün tören arabasına büyük ilgi 1935-1938 yılları arasında Atatürk’ün tören arabası olarak kullanılan, orijinali Anıtkabir Atatürk Müzesi’nde sergilenen otomobilin replikası, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünde İzmitlilerle buluşturuldu.

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İHA

İzmit, 28 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtuldu…

İzmit Belediyesi de, Kurban Bayramı ve İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılını çifte bayram coşkusuyla kutladı.

Gün boyunca yarışmalar, turnuvalar, doğa yürüyüşleri ve çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi.

Ata'nın aracı ve balmumu heykeline ilgi

Vatandaşlar doyasıya eğlenirken, orijinali Anıtkabir Atatürk Müzesinde sergilenen, 1935-1938 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk’ün tören arabası olarak kullanılan otomobilin replikası, vatandaşların huzuruna çıkarıldı.

Kentin dört bir yanında gezdirilen araç ve Atatürk'ün balmumu heykeli, yoğun ilgi gördü.

Replikası bile mutlu etti

Atatürk'ün kullandığı aracın replikasını görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Kenan Karaman, “İzmit’in bayramını ve düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünü kutluyorum. Özellikle gençlere ve çocuklara Atatürk’ü tanıtmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz.” dedi.

"Onur ve gurur verici bir durum"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Ömür Yıldırım ise “Çocuğumu bu tür etkinliklere getirerek onu geleceğe hazırlıyorum. Atatürk’ün aracının replikasını, ailecek ziyaret etmek istedik. Bizim için onur ve gurur verici bir durum. İzmit’in kurtuluşuna çok anlamlı bir hediye olmuş.” ifadelerini kullandı.