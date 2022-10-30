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    "Ateş avcısı" kadın pilot, orman yangınlarını başarıyla söndürüyor

    Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de çıkan orman yangınlarına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda müdahale eden kadın pilot Yeşim Salım, alevlere meydan okumaya devam ediyor.
    • 30.10.2022 - 02:33
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    'Ateş avcısı' kadın pilot, orman yangınlarını başarıyla söndürüyor

    Küçük yaşlarda tanıştığı bir kadın pilottan ilham alan 34 yaşındaki Yeşim Salım, iş hayatı devam ederken çocukluk hayali olan pilotluğun peşinden gitmeye karar verdi.

    Pilotluk eğitimi aldı

    Londra'da uluslararası ilişkiler ve hukuk eğitimi alan Salım, 7 yıl yönetici asistanlığı yaptı. Çocukluk hayali olan pilotluk için gerekli bütçeyi oluştan Salım, bunun için eğitim almaya başladı.

    Eğitimini ve ardından sınavlarını başarıyla tamamlayan Salım, bir yıldan bu yana orman yangınlarının söndürülmesinde görev alıyor.

    'Ateş avcısı' kadın pilot, orman yangınlarını başarıyla söndürüyor #1

    Orman yangınlarına geçit vermiyor

    Bölgede çıkan orman yangınlarına Adana Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda müdahale etmek için Şakirpaşa Havalimanında konuşlu uçağıyla hazır bekleyen Salım, insansız hava araçlarından (İHA) gelen yangın koordinatlarıyla harekete geçiyor.

    Ekibiyle yangınlara müdahale için havalanan Salım, yangın bölgesinde gerçekleştirdiği isabetli atışlarla alevlerin daha fazla yayılmadan söndürülmesine katkı sağlıyor.

    'Ateş avcısı' kadın pilot, orman yangınlarını başarıyla söndürüyor #2

    İHA'ların yardımıyla harekete geçiyor

    Yeşim Salım, yangınlarla mücadele etmenin koordinasyon gerektirdiğini belirtti.

    İHA'lar aracılığıyla kendilerine gelen koordinatlarla kimin nerede uçacağı ve atışlarının nasıl olacağıyla ilgili planlamanın ardından harekete geçtiklerini anlatan Salım, yangın noktalarına ilk müdahaleyi "Fire Retardant" (kırmızı renkli yangın söndürücü sıvı) bırakarak yaptıklarını söyledi.

    'Ateş avcısı' kadın pilot, orman yangınlarını başarıyla söndürüyor #3

    "İlk atışımda heyecan doruktaydı"

    İlk yangın söndürme müdahalesini Adana'nın Kozan ilçesindeki bir ormanlık alana yaptığını aktaran Salım, "İlk atışım olduğu için heyecan doruktaydı. Tecrübeli pilotlarla uçtuğum için gönlüm çok rahattı. İlk atışta benim yardım ettiğim pilot arkadaşım, sakin olmamı ve ilk atışta bazen heyecanlanabileceğimi söylemişti. Başarılı bir atış gerçekleştirmiştik." diye konuştu.

    AA'nın haberine göre Salım, çevreye ve doğaya duyarlı bir vatandaş olarak yaptığı işin öneminin farkında olduğunu belirtti.

    'Ateş avcısı' kadın pilot, orman yangınlarını başarıyla söndürüyor #4

    "Keyifli ve gurur verici bir iş"

    Yangınların söndürülmesine katkı sunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Salım, şöyle devam etti:

    "Yer ekibiyle koordineli çalışıyoruz. İlk atıştan sonra dumanların biraz daha aşağı inmesi, insanların sevinmesi bizi motive eden yegane şey. Onların o durumunu görmek, Ankara'dan tebrik almak, istemsizce geri dönüp tekrar su almayı ve projeye devam etmemizi sağlıyor. Keyifli ve gurur verici bir iş."

    'Ateş avcısı' kadın pilot, orman yangınlarını başarıyla söndürüyor #5

    "Herkesi havacılığa davet ediyorum"

    Salım, bölgede bu yıl Mersin Gülnar ilçesindeki yangın başta olmak üzere Adana, Hatay, Kahramanmaraş'taki birçok yangına müdahalede bulunduğunu söyledi.

    Tüm zorluklarına karşın mesleğini severek yaptığını anlatan Salım, şunları kaydetti:

    "Sektörde kadın olmak değil kendini benimsetmek zor aslında. Herkesin hayali zaten bir havayolu şirketinde uçmaktır. Umarım genç kızlarımız da bu yola baş koyar. Bir an önce uçuş eğitimlerine başlar, yanımıza, arka koltuğumuza bir şekilde otururlar. Herkesi havacılığa davet ediyorum. Kadın pilot olarak şirketim beni çok destekledi. Bütün üstlerim her zaman arkamda oldular. Şu an sektörde sabit kanatta uçan tek kadın yangın söndürme pilotuyum. Beni desteklediği için şirketime çok teşekkür ediyorum. Onlar bana güvendiler, inandılar ve sisteme dahil ettiler."

    'Ateş avcısı' kadın pilot, orman yangınlarını başarıyla söndürüyor #6


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