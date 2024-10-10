'Ateş Serbest-2024' faaliyetinde hedefler tam isabetle vuruldu

DHA

'Ateş Serbest-2024' faaliyetinin seçkin gözlemci günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirildi.

TSK'nın ateş gücünü göstererek, caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, çok sayıda personel katıldı.

Faaliyette, F-16 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile fırtına obüsleri ve cirit füzeleri dahil 48 silah ve silah sistemi kullanıldı. Faaliyet kapsamında ilk olarak, Pençe serisi dahil birçok harekatta etkin olarak kullanılan yerli üretim milli piyade tüfekle atış yapıldı, keskin nişancı timleri de hedefleri vurdu.

YENİ ÜRETİM KNT-76 VE BORA-12 TÜFEKLERİ DE KULLANILDI

Atışlarda yerli üretim KNT-76 ve Bora-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı. Yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi. Atışlarda hedefler tam isabetle vurulup imha edildi. İstihkam birlikleri tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra uçaksavar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine monte edilen Sarp silah sistemleri ve bomba atar atışlarına geçildi.

HEDEFLER TAM İSABET VURULDU

Daha sonra hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Zırhlı muharebe araçlarındaki toplarla hedefler vuruldu. Ardından, tanksavar atışları yapıldı. Faaliyet sahasındaki tankların, sis havanları kullanarak mevziler arasında gerçekleştirdiği hareketin ardından hedefe kornetler tarafından atışlar yapılıp, hedefler tam isabetle vuruldu.

Havan ve obüs bataryalarının hedef bölgelerini ateş altına almasının ardından, yerli üretim Fırtına obüsleri hedefleri vurdu. Daha sonra yerli ve milli üretim taarruz helikopterleri, yerli ve milli üretim Cirit lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füzesi atışları yapıldı.

Faaliyet kapsamında son olarak F-16 uçakları, 4 ayrı hedefe atış gerçekleştirdi. İki F-16 uçağının atışlarıyla faaliyet başarıyla tamamlandı. Yapılan atışların ardından F-16 uçakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i selamlama uçuşu gerçekleştirdi.