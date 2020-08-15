Atık çuvaldan üretilen fındık sepetleri rağbet görüyor

Ordu'da, şeker paketlemede kullanılan atık çuvallarını fındık hasadında kullanılan sepete dönüştüren Kadir Şenol, yıllık ortalama 20 bin sepet üretiyor.

Ordulu esnaf Kadir Şenol, fabrikalarda şeker paketlemede kullanılan ve atık hale gelen çuvalları toptan bir şekilde alarak, fındık sezonunda sepet haline getiriyor.

3 aşamadan geçirilerek ve fındık hasadına uygun hale getirilen çuvallar, hem yeniden ekonomiye kazandırılıyor, hem de insanların kolaylıkla fındık toplamasına yardımcı oluyor.

FARKLI İLLERDEN TALEP GELİYOR

Üretilen çuvaldan sepetler, fiyatı uygun olduğu için Ordu dışında farklı illerden de talep görüyor.

Atık çuvaldan üretilen fındık sepetleri üretiyor

"YENİDEN PİYASAYA KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çuvalları ekonomiye yeniden kazandıran Kadir Şenol, “Bu çuvallar kullanılmış, hazır fabrikalardaki şeker çuvalları. Biz bunları geri dönüşümde kullanıyoruz. Kullanılmış çuvalları alıyoruz ve yeniden piyasaya kazandırmaya çalışıyoruz. Bunlardan fındık toplama sepetleri yapıyoruz. Normalde moloz ve hayvan gübresi taşımada kullanılıyor. Bu işi toptan ve perakende olarak yapıyorum. Eskiden fındık hasadında kullanılan sepet ve tenekelerin yerlerini bu çuvallar aldı. Bele bağlandığı için kullanımı da kolay oluyor. Hem hafif hem sağlıklı ayrıca fiyatı da çok uygun, 5 lira gibi bir ücreti var” dedi.

"YILLIK 20 BİN CİVARINDA ÜRETİM YAPIYORUM"

Yıllık ortalama 20 bin civarında üretim yaptığını söyleyen Şenol, “3 aşamalı yapımı var. Bununla fındık toplaması da kolay ve hafif. En güzel tarafı da atık çuvalları yeniden piyasaya kazandırıyoruz. Milli bütçeye de faydası oluyor. Bunları fındık hasadının neredeyse tüm illere gönderiyoruz. Ordu, Giresun, Samsun, Sakarya’dan da talep var. İnsanlar talep gösteriyor” şeklinde konuştu.