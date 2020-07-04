2009 yılında Roketsan ile sözleşmesi yapılan Atmaca Gemisavar Füzesi, 200+ kilometre mesafedeki hedefini vurdu.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları kapsamında geliştirilen Atmaca Gemisavar Füze Sistemi envanterde yer alan Harpoon Füze sisteminin yerini almaya hazırlanıyor.

Teknolojik sistemler noktasında üstün özelliklere sahip olan Türkiye’nin ilk deniz füzesi Atmaca, deneme testinde 200+ kilometrede mesafedeki hedefi vurdu.

BAKAN AÇIKLADI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Atmaca'nın fonksiyonlarını mükkemel bir şekilde yerine getirdiğini duyurdu.

Atmaca seyir füzesi envantere girmeye hazırlanıyor - VİDEO

Bakan İsmail Demir, atmacamız bu sefer uzun uçtu notu ile yaptığı paylaşımda, "Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 200+ km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren 'Atmaca' seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor." ifadelerine yer verdi.