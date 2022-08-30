Av sezonu için geri sayım başladı

Yeni av sezonu için Karadeniz'den Tekirdağ'a gelen tayfalar, hazırlıklarını tamamladı. Samsunlu balıkçı, "Tayfaların ekmek mücadelesi 15 Nisan'a kadar devam edecek" dedi.

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Akdeniz'de 15 Eylül tarihinde başlayacak olan av sezonu, diğer tüm bölgelerde 1 Eylül itibariyle başlıyor.

Bu kapsamda balıkçılar 'vira bismillah' demek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ordu, Samsun ve Bartın gibi Karadeniz illerden gelen balıkçılar, yeni sezona Marmara'da başlayacak.

Tayfalar hazırlıklarını tamamlıyor

Av sezonunda teknelerde tayfa olarak çalışmak için Tekirdağ iline gelen balıkçılar, 'derya kuzuları'nın peşine düşmek için sabırsızlıkla bekliyor.

Öte yandan Karadenizli tayfalar, yıpranmış ağlarını onararak, motor ve radar bakımlarını tamamlıyor.

AA'nın aktarımına göre; Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Karadeniz'den gelen tayfaların ekmek mücadelesine başlayacağını söyledi.

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"Sezon boyunca burada ekmek mücadelesi veriliyor"

Pehlivanoğlu, balıkçılar için bereketli bir sezon beklediklerini aktararak, "Her yıl ilimize Karadeniz'in farklı illerinden balıkçılar geliyor. Karadeniz'den gelen tayfalar sezon boyunca burada ekmek mücadelesi veriyor. Bu yıl arkadaşlarımız limana geldiler ve son hazırlıklarını tamamladılar. İnşallah hep beraber 'vira bismillah' diyerek güzel bir sezona başlayacağız. İnşallah balıkçılar da, vatandaşlar da bu balıktan yana mutlu olacak diye bekliyoruz." dedi.

"İnşallah bu sene palamut bol olacak"

Samsunlu balıkçı Hamit Şahin de tayfaların gurbette ekmek mücadelesinin 1 Eylül'de başlayacağını ifade ederek, "Ağlarımızın ve teknelerimizin bakımlarını yaptık. Bütün ağlarımız tamam. İnşallah bu sene palamut bol olacak. Tayfaların ekmek mücadelesi 15 Nisan'a kadar devam edecek. Ekibimiz teknelerimiz hazır, inşallah 31 Ağustos gecesinden itibaren denize açılıp nasibimizi arayacağız." diye konuştu.

"Her şey hazır durumda"

Balıkçı Ekrem Çimiç ise sezona her zaman heyecanla hazırlandıklarını dile getirerek, "Ağlarımızın gerekli bakımlarını tamamladık. Tayfalar, tekneler, her şey hazır durumda. Sezonun hayırlısıyla bol bereketli geçmesini bekliyoruz. Bütün tayfalar güzel bir sezon geçirmeyi ümit ediyor." ifadelerini kullandı.