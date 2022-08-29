Av sezonuna yaklaşırken tüketiciler uyarıldı. Hamsinin 9, sardalyanın 11, istavritin 13, palamudun ise 25 santim ve üstündeyse satın alınması gerektiği kaydedildi.

Balıkçıların av sezonu heyecanı sürüyor...

15 Nisan'da başlayan yasak, Akdeniz’de 15 Eylül, diğer tüm denizlerde ise 1 Eylül’de sona erecek.

'Vira bismillah' demek için balıkçılar hazırlıklara devam ederken, Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saadet Karakulak, hem balıkçıların hem de tüketicilerin bilinçli olması gerektiği uyarısında bulunarak balık boyutlarına dikkat edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

"Yasak süresi balıkların gelişimi açısından yeterlidir"

Dr. Saadet Karakulak, “Balıkçılık faaliyetlerinin aşırı yapılması, zamanla ticari balık türlerinin azalmasına yol açar. Ve ekosistemde bir türün azalması diğer türlerin aşırı çoğalmasına yol açabilir. Bu yüzden bu yasaklar önemlidir. Yasak süresi ise balıkların gelişimi açısından yeterlidir. Ancak 1 Eylül’de başlayacak avlamada, küçük balıkların korunabilmesi için su ürünlerinin minimum avlanma boylarına dikkat edilmesi gerekiyor. Balıklara hayat evrelerine bir kez üreme şansı vermemiz gerekir ki sürdürülebilir balıkçılık sağlansın.” dedi.

Av sezonuna sayılı günler kala tüketicilere çağrı: Balıkların boyutu önemli VİDEO



"Küçük balıklar avlanılmamalı"

DHA'nın aktarımına göre; balığın tutulurken ulaştığı boyuta dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Karakulak, “Hamsi 9, sardalya 11, istavrit 13, palamut ise 25 santim ve üstündeyse satın alın. Bu boyun üzerindeki büyük balıklar tutulmalı. Küçük balıklar avlanılmamalı. Her bir balığa en az bir defa üreme şansı verilsin ki nesilleri devam etsin. Tüketiciler tezgahtaki küçük balıkları almazsa yanlış avlanmanın da önüne geçmiş olur. Ayrıca bu sezon da bol palamut çıkması bekleniyor.” şeklinde konuştu.

"Endüstriyel balıkçıların zararları daha fazla"

Tüm av araçlarının deniz ekosisteme bir zararı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karakulak, “Gırgır ve trol balıkçılığı endüstriyel balıkçılığa girer. Onların zararları daha fazla. Yakaladığı av miktarları daha fazla oluyor. Kullandıkları av araçların seçicilikleri ise oldukça düşük. Yani hedeflediği türün dışında istenmeyen birçok deniz canlısını da avlayabilmekte. Özellikle koruma altında olan memelilerin, köpek balıklarının da tesadüfen yakalanması söz konusu. Bu iki av aracının avcılığında ıskarta oranları oldukça yüksektir. Bu da ekosisteminin biyoçeşitliliğinin azalmasına yol açıyor. Endüstriyel balıkçılık için trolün kıyıdan 3 mil açıklıkta, gırgır avcılığının da 24 metreden sığ alanlarda yapılması yasaklanmıştır. Balıkçılar da buna dikkat ederse kıyılardaki biyoçeşitlilik korunur.” ifadelerini kullandı.

"Düşüş için yasakların kalkmasını heyecanla bekliyoruz"

Yasak dönemi boyunca balık çeşitliğindeki azalma ve fiyatlardaki artıştan az satış yapabildiklerini belirten balıkçı Serdal Sütyemez, “Balık fiyatları şu an ortalamanın üzerinde. Düşüş için yasakların kalkmasını heyecanla bekliyoruz. Bence bu yılki yasakların kalkmasıyla satışlar artacak ancak fiyatlarda çok büyük oranda düşüş olmayacak.” dedi.

"Maliyet ve masraflar arttı"

Bu yılki sezondan umutlu olduklarını belirten 55 yaşındaki balıkçı Selçuk Topçu, “Her yıl yeni umutlarla sezona başlıyoruz. İnşallah bu sene geçen senekinden iyi olacak. Ama bu yıl geçen yılın fiyatları olmaz. Çünkü maliyet ve masraflar arttı. Satışlar artar, tezgahta çeşit çoğalır ama fiyatlarda çok azalma olmaz. En çok satan balık mevsim balığıyla palamut, hamsi, istavrit olur. Sezon ekim aylarında da çinekop, sarı kanat olur. Bu yıl, en ucuz balık küçük balık olur. En ucuzunun kilosu 50 lira olur.”

"Fiyatlarda yüzde 30 düşme olur"

Sarıyer sahilde oltasıyla balık tutan 35 yaşındaki balık malzeme üreticisi Kadir Küçüktopal ise “Sabah saatlerinde buraya geldik. Çok güzel balık tuttuk. Şu ana kadar 9 palamut tuttum. Deniz bereketli. Bu yıl geçen yıla göre daha güzel balık çıkıyor. Şimdi palamut zamanı, yavaş yavaş lüfer de başlar. Peşine çinekop. Balık fiyatları günümüzün ekonomik durumlarına göre biraz pahalı. Yasakların kalkmasıyla fiyatlarda yüzde 30 düşme olur. Ama balık bize kalmadan, Boğaz girişinde gırgırlar tutar. Biz de artık aralarından ne kaçarsa onu yakalarız.” şeklinde konuştu.