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    Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs rehin alındı

    Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı.
    • İHA
    • 13.05.2021 - 19:57
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 20:03
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    Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs rehin alındı

    Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı.

    ÖZEL HAREKAT OPERASYON İÇİN BEKLİYOR

    Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

    AYRINTILAR GELİYOR..

    Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs rehin alındı VİDEO

    Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs rehin alındı #1

    Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs rehin alındı #2

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