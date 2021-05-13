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Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs rehin alındı

Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs rehin alındı

Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı.