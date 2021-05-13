Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs rehin alındı
Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı.
- İHA
- 13.05.2021 - 19:57
- Güncelleme : 13.05.2021 - 20:03
Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı.
ÖZEL HAREKAT OPERASYON İÇİN BEKLİYOR
Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR..
Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs rehin alındı VİDEO