Avcılar'da makas atan sürücü kazadan sonra kaçtı
- İHA
- 12.02.2021 - 14:10
- Güncelleme : 12.02.2021 - 15:20
Avcılar Merkez Mahallesi Polis Merkezi Amirliği yakınında meydana gelen olayda, cadde üzerinde kamyonetle seyreden sürücü, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.
Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, yan yoldan otomobille seyir halinde olan kadın sürücünün önüne kırdı.
KAZAYA NEDEN OLDU
Neye uğradığını şaşıran kadın frene bastı ancak kazadan kurtulamadı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.
TERS YÖNE KAÇTI
Olayın ardından kamyonetten inen sürücü ve arkadaşları araçtaki hasara baktı. Kadının bağırışları arasında sürücü, kamyonete binerek ters istikamete doğru kaçtı.
Avcılar'da makas atan sürücü kazadan sonra kaçtı VİDEO
KADIN PEŞLERİNDEN KOŞTU
Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen kadın önce koşarak kovaladı. Bir yandan da cep telefonuyla polise ulaşmaya çalıştı.
Olayın ardından kaza yerine gelen polis ekipleri, kaza sonrası plakası yere düşen kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.