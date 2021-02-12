Avcılar kamyonetle makas atan magandaların, kadın sürücünün aracına çarptıktan sonra ters istikametten kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Avcılar Merkez Mahallesi Polis Merkezi Amirliği yakınında meydana gelen olayda, cadde üzerinde kamyonetle seyreden sürücü, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, yan yoldan otomobille seyir halinde olan kadın sürücünün önüne kırdı.

KAZAYA NEDEN OLDU

Neye uğradığını şaşıran kadın frene bastı ancak kazadan kurtulamadı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.

TERS YÖNE KAÇTI

Olayın ardından kamyonetten inen sürücü ve arkadaşları araçtaki hasara baktı. Kadının bağırışları arasında sürücü, kamyonete binerek ters istikamete doğru kaçtı.

Avcılar'da makas atan sürücü kazadan sonra kaçtı VİDEO

KADIN PEŞLERİNDEN KOŞTU

Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen kadın önce koşarak kovaladı. Bir yandan da cep telefonuyla polise ulaşmaya çalıştı.

Olayın ardından kaza yerine gelen polis ekipleri, kaza sonrası plakası yere düşen kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.









