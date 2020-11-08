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    Avcılar'da aracın çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı

    Kaza sonucu yaralanan kediyi hayata döndürmek için kalp masajı yapan esnaf Emrah Elmastaş, başarılı olamadı.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 11:41
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 11:50
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    Avcılar'da aracın çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, esnaf tarafından bakılan kediye çarpıp kaçtı.

    Yaralı kediyi gören berber Emrah Elmastaş ise hayata döndürmek için kediye dakikalarca kalp masajı yaptı.

    KURTARAMADI

    Yaralı kedi Elmastaş'ın müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Öte yandan, 3 hafta önce de başka bir otomobilin yine çevre esnafının beslediği bir kediye çarpıp kaçtığı, kedinin bacaklarının kırıldığı öğrenildi.

    Avcılar'da aracın çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı ViDEO

    "ARKASINA BAKMADAN ÇEKİP GİTTİ"

    Otomobil sürücüsünün kediye vurup daha sonra da hiç arkasına bakmadan çekip gittiğini söyleyen Elmastaş, "Bir şoför arkadaşımız, kediye vurdu ve hiç arkasına bakmadan çekip gitti. Ben kedinin geri dönmesi için kalp masajı yaptım ama vefat etti. Ben şahsım ve mahallemiz adına buraya bir hayvan barınağı istiyorum. Türkiye'nin en büyük mahallesi ama bir hayvan barınağı yok" ifadelerini kullandı.

    Avcılar da aracın çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı #1

    "HER GÜN BİR HAYVAN ÖLÜYOR"

    Sokakta sorumsuz sürücüler yüzünden her gün bir kedi ve köpeklerinin öldüğünü söyleyen duyarlı vatandaş, "Burada hemen hemen her gün bir kedimiz, bir köpeğimiz ölüyor. Bunun sebebi de hayvan barınağı olmaması. Tüm yetkililerimizden mahallemize bir hayvan barınağı istiyoruz" şeklinde konuştu.

    Avcılar da aracın çarptığı kediyi kalp masajıyla kurtarmaya çalıştı #2

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