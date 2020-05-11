Bugün itibarıyla kepenklerini açan bir berber, koltukların arasında saydam perde sistemi oluşturarak koronavirüs için önlem aldı.

Koronavirüs nedeniyle faaliyetleri durdurulan berber ve kuaförler, bugün yeniden müşteri kabul etmeye başladı...

'SAYDAM PERDELİ' ÖNLEM

Her şehirde, kuaför ve berberlerin içerisinde gerekli tedbirler alınırken, İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan bir berberde ise koltukların arasında saydam perde sistemi oluşturuldu.

Berber Ahmet Canarslan, bekledikleri kararın uygulamaya geçmesi ile birlikte yeniden kepenkleri açtıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Avcılar’da berberden koltukların arasına saydam perde

"6 KOLTUKTAN 3'ÜNÜ KULLANACAĞIZ"

Yeni süreçte kendisini iyi hissetmeyen veya bu rahatsızlığı geçiren müşterilerinden kendilerine gelmemesini istediğini belirten Canarslan, “Bu süreçte müşterilerimizin veya bir arkadaşımızın ağzından çıkabilecek bir damlacığın bile etkili olduğunu biliyoruz. 6 koltuktan 3’ünü kullanacağız. Müşterilerin arasına PVC’den yapılan saydam perde sistemi oluşturduk. Tıraş malzemelerini dezenfekte edip öyle kullanacağız.” dedi.

MÜŞTERİLER KAPIDA SIRA BEKLEDİ

Müşteriler iş yerinin önündeki alanda sıranın kendilerini gelmesini beklerken, yaklaşık 2 ay sonra berber koltuğuna oturacakları için çok mutlu olduklarını söyledi.