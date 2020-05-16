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- Avcılar'da eşini sırtından bıçakladı
Avcılar'da eşini sırtından bıçakladı
Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçaklayan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınırken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 16.05.2020 - 18:02
İstanbul Avcılar'da sokakta yürüyen Öznur B. isimli kadının yanına eşi Deniz B. geldi.
Deniz B., eşini 3 defa sırtından bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı.
AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadına ilk müdahaleyi oradan geçen ve izinli olduğu öğrenilen hemşire yaptı.
Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Öznur B.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Avcılar'da eşini sırtından bıçakladı
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Eşini sırtından bıçaklayan Deniz B. ise polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.