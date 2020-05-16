Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçaklayan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınırken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Avcılar'da sokakta yürüyen Öznur B. isimli kadının yanına eşi Deniz B. geldi.

Deniz B., eşini 3 defa sırtından bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadına ilk müdahaleyi oradan geçen ve izinli olduğu öğrenilen hemşire yaptı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Öznur B.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Avcılar'da eşini sırtından bıçakladı

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Eşini sırtından bıçaklayan Deniz B. ise polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.