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    Avcılar'da göl kenarında cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi

    Avcılar'daki Küçükçekmece Gölü kıyısında cesedi bulunan kişinin 24 Aralık'tan bu yana kayıp alzeimer hastası Burhan Yılmazcoşar olduğu ortaya çıktı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 23:51
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 00:19
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    Avcılar'da göl kenarında cesedi bulunan kişinin kimliği tespit edildi

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Küçükçekmece Gölü kenarındaki sazlık alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi böcek ilaçlama ekibinin amfibi araç ile yaptığı çalışmada gördüğü önemli ölçüde bozulmuş ceset güçlükle alınarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Bu kişini kimliğini belirlemek için çalışma yapılırken, kayıp dosyaları da tek tek ele alındı.

    Alzeimer hastası olduğu ortaya çıktı

    Polis ekipleri, yakınlarının aylardan bu yana aradığı ancak, sonuca ulaşamadığı, Avcılar’daki Ambarlı Mahallesi’ndeki evinden lacivert mont ve siyah kasketi ile ayrılan Burhan Yılmazcoşar’ın yakınlarına ulaştı.

    Ceset üzerinde inceleme sürerken, yapılan ilk tespitlerde bunun kayıp alzeimer hastası Burhan Yılmazcoşar olduğu anlaşıldı. Yılmazcoşar’ın ölüm nedeni konusunda da araştırmanın devam ettiği belirtildi.

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