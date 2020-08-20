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    Avcılar'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

    İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce yol kenarındaki beton taşlara, ardından trafik ışıklarının olduğu direğe çarparak devrildi.
    • DHA
    • 20.08.2020 - 07:10
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    Avcılar'da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

     

    Avcılar Firüzköy Bulvarında sabah saat 05.00 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemediği 34 VK 9257 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

    BETON TAŞLARA VE DİREĞE ÇARPTI

    Önce yol kenarındaki beton taşlara çarpan araç çarpmanın etkisiyle takla atıp trafik ışığının olduğu direğe çarptı. Direği deviren araçta sürücü bulunduğu yerde sıkışırken yanındaki yolcu ise hafif yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

    Avcılar da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı #1

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Bulunduğu yere sıkışan sürücü çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan hafif ticari araç çekici yardımıyla, aracın devirdiği trafik ışıklarının direği ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Avcılar da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı #2

    Avcılar da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı #3

    Avcılar da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı #4

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