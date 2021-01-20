Avcılar'da HES kodu eşlemeyenler metrobüs kullanamadı

İBB'nin başlattığı HES kodu ile toplu taşıma kullanma uygulaması 15 Ocak'ta hayata geçti. Avcılar'da HES kodu ile İstanbulkartı'nı eşlemeyenler metrobüse binemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, 15 Ocak tarihi itibarıyla HES kodunu kartına eşleştirmeyenlerin toplu taşıma kullanamayacağı açıklanmıştı.

Geçiş dönemi olduğu göz önüne alınarak uygulama esnek tutuldu ancak, dün akşam saatlerinden itibaren HES kodu ile İstanbulkartı’nı eşleştirmeyenler metrobüs ve metroların turnikelerinden geçemedi.

YABANCI UYRUKLULAR, HABERLERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Avcılar’daki metrobüs durağına gelen büyük bölümü yabancı uyruklu yolcular uygulamadan habersiz olduklarını belirtirken, bazıları da İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa önündeki İstanbul Kart İşlem Merkezi’ne giderek eşleştirme yaptı.

CEP TELEFONU İLE EŞLEŞME OLDUĞU BİLGİSİ VERİLDİ

Turnikelerdeki güvenlik görevlileri de yolculara, bu konuda yapabilecekleri bir şey olmadığını, cep telefonu ile HES kodunun eşleştirilebileceklerini söylediler.

YOĞUNLUK YAŞANDI

Duraktan ayrılmadan cep telefonlarıyla eşleşme yapmak isteyenler nedeniyle turnike önlerinde yoğunluk oluştu. Aynı yoğunluk Şirinevler’deki metro istasyonunda da görüldü.

















