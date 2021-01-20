Avcılar'da HES kodu eşlemeyenler metrobüs kullanamadı
- DHA
- 20.01.2021 - 15:47
- Güncelleme : 20.01.2021 - 15:48
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, 15 Ocak tarihi itibarıyla HES kodunu kartına eşleştirmeyenlerin toplu taşıma kullanamayacağı açıklanmıştı.
Geçiş dönemi olduğu göz önüne alınarak uygulama esnek tutuldu ancak, dün akşam saatlerinden itibaren HES kodu ile İstanbulkartı’nı eşleştirmeyenler metrobüs ve metroların turnikelerinden geçemedi.
YABANCI UYRUKLULAR, HABERLERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Avcılar’daki metrobüs durağına gelen büyük bölümü yabancı uyruklu yolcular uygulamadan habersiz olduklarını belirtirken, bazıları da İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa önündeki İstanbul Kart İşlem Merkezi’ne giderek eşleştirme yaptı.
CEP TELEFONU İLE EŞLEŞME OLDUĞU BİLGİSİ VERİLDİ
Turnikelerdeki güvenlik görevlileri de yolculara, bu konuda yapabilecekleri bir şey olmadığını, cep telefonu ile HES kodunun eşleştirilebileceklerini söylediler.
YOĞUNLUK YAŞANDI
Duraktan ayrılmadan cep telefonlarıyla eşleşme yapmak isteyenler nedeniyle turnike önlerinde yoğunluk oluştu. Aynı yoğunluk Şirinevler’deki metro istasyonunda da görüldü.