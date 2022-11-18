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    Avcılar'da inşaatın temel duvarı çöktü: Yol kapandı

    İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan binanın temel duvarı yıkıldı. Yolun bir bölümü de çökünce, ilçe çıkışındaki ana yollardan Fatih Caddesi trafiğe kapatıldı.
    • 18.11.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 10:10
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    Avcılar'da inşaatın temel duvarı çöktü: Yol kapandı

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Fatih Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan ve yenisi yaptırılan binanın temeli bir süre önce kazıldı.

    Temel duvarları betonla yapılan binanın yol tarafına inşaat demirleri konuldu. İnşaat temel duvarının yola bakan bölümü, saat 04.30'da kısmen çöktü.

    Otobüs güzergahındaki yol da çöktü

    Aynı yerde ikinci çökme saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Bu çökme sırasında Avcılar'dan çıkışta kullanılan İETT otobüslerinin de güzergahındaki yolda da kısmen çökme görüldü.

    Trafiğe kapatıldı

    DHA'nın haberine göre, bunun üzerine yol trafiğe kapatıldı. Araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

    Avcılar da inşaatın temel duvarı çöktü: Yol kapandı #1

    Avcılar da inşaatın temel duvarı çöktü: Yol kapandı #2

    Avcılar da inşaatın temel duvarı çöktü: Yol kapandı #3

    Avcılar da inşaatın temel duvarı çöktü: Yol kapandı #4

    Avcılar da inşaatın temel duvarı çöktü: Yol kapandı #5


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