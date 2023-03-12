Avcılar'da kiraladığı iş yerine sigorta yaptırmak istedi, mühürleneceğini öğrendi Avcılar'da deprem sonrası önlem almak isteyen esnaf kadın, sigorta şirketinin incelemesinden sonra boşaltmak istediği iş yerinin sahibiyle mahkemelik oldu.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan Nursel Keklik, Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bir iş yerini, tekel bayii olarak işletmek üzere 1 Kasım 2022 tarihinde kiraladı.

Yaklaşık 3 hafta önce iş yerini sigortalatmak isteyen Keklik, bodrum katından başlayarak inceleme yaptırdı.

Sigorta şirketi çalışanları binanın bodrum katındaki kolonlarda deniz kumu kullanıldığı anlaşılan betonun dağıldığını, demirlerin korozyona uğradığını belirledi.

İş yeri sahibi dava açtı

Nursel Keklik bu tespit sonrası iş yerini tahliye kararı aldı. İş yeri sahibi ise kira sözleşmesindeki sürenin tamamlanmadığı gerekçesiyle dava açtı.

"Burası mühürlenecek"

Binanın deprem olmasa da yıkılacak durumda olduğunu ifade eden Nursel Keklik, şunları söyledi:

Bu nedenle sözleşmeyi feshettik, karşı taraf kabul etmedi. İş yeri sahibinin avukatı, 'Kontratınız var, çıkacaksanız yerinize bir kiracı bulmak zorundasınız. Mal sahibinizi mağdur edemezsiniz' dedi. Enkazın altında kalarak öleceğiz korkusuyla çıkıyoruz, başkasını nasıl bu riske sokalım. Mühürlenecek burası. Karşılıklı dava açtık. Avcılar Belediyesi 2-3 gün içerisinde binaya bilirkişi gönderecek. İş yerini boşaltıyoruz. Burası tam anlamıyla tabut. Binadaki insanlarla birlikte mezarımızdayız.

"Mal sahibi sağlam olduğunu iddia ediyor"

Avcılar Belediyesi binanın bodrum katına kullanım ruhsatı vermediğini, bu nedenle kapalı olan o bölüme bakamadığını anlatan Keklik, şu ifadeleri kullandı: