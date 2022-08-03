Avcılar'da köpeğe eziyet eden şahıs yakalandı

İstanbul Avcılar'da köpeğe şiddet uygulayan A.H.Ç. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

A.H.Ç isimli şüpheli şahıs, dün gece saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi, Öğretmenler Caddesi üzerinde, emirlerine uymaması üzerine sinirlenerek köpeğe tekme atmış, bununla da yetinmeyerek köpeği kucağına alıp yere savurmuştu.

Gözaltına alındı

Olay sonrası harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli A.H.Ç' yi yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan araştırma sonrası köpeğin başka birine ait olup, şahıs tarafından çalındığı ortaya çıkarken hayvan, polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Köpek sahibine teslim edildi

DHA'nın haberine göre, konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "Hırsızlık" ve "Hayvana Eziyet" suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilirken köpeğin, önce belediye görevlilerine ardından da sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Avcılar'da köpeğe eziyet eden şahıs gözaltına alındı VİDEO